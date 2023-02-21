Овсянникова (Овсянникова) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Овсянников Стефан Родионович
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Овсянников Василий Родионович
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
23.11.1857 ст.
Сын: Овсянников Петр Родионович
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Овсянников Андрей Родионович
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Овсянников Никифор Родионович
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
29.11.1863 ст.
Дочь: Анна Родионовна
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Овсянников Петр Родионович
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Александра Родионовна
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
05.10.1870 ст.
Дочь: Пелагея Родионовна
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Рождение ребёнка
25.11.1872 ст.
Дочь: Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Овсянников Родион Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно