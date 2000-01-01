Рис (Ries) Иоганнес (Joannes)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения02.12.1723
Дата смерти28.01.1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1723
Отец: Рис Иоганнес Георг
Мать: Вейгель Мария Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.12.1723
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
25.11.1743
Жена: Фетш Мария Катарина
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1748
Дочь: Рис Мария Магдалена
Мать ребёнка: Фетш Мария Катарина
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
28.01.1770
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.01.1770
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция