Рис (Ries) Иоганнес (Joannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рис (Ries) Иоганнес (Joannes)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

02.12.1723

Дата смерти

28.01.1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1723

Отец: Рис Иоганнес Георг

Мать: Вейгель Мария Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
02.12.1723
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
25.11.1743

Жена: Фетш Мария Катарина

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1748

Дочь: Рис Мария Магдалена

Мать ребёнка: Фетш Мария Катарина

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
28.01.1770
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.01.1770
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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