Вейгель (Weigel) Мария Маргарета (Maria Margaretha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейгель (Weigel) Мария Маргарета (Maria Margaretha)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1702

Дата смерти

08.02.1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Вейгель Иоганнес

Мать: Вюрст Мария Катарина

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
19.01.1722

Муж: Рис Иоганнес Георг

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.12.1723

Сын: Рис Иоганнес

Отец ребёнка: Рис Иоганнес Георг

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
08.02.1758
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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