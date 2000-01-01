Вейгель (Weigel) Мария Маргарета (Maria Margaretha)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1702
Дата смерти08.02.1758
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Вейгель Иоганнес
Мать: Вюрст Мария Катарина
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
19.01.1722
Муж: Рис Иоганнес Георг
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.12.1723
Сын: Рис Иоганнес
Отец ребёнка: Рис Иоганнес Георг
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
08.02.1758
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция