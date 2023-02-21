Фетш (Fetsch) Мария Катарина (Maria Catherina)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Фетш Иоганнес Георг
Мать: Зейтер Анна Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
25.11.1743
Муж: Рис Иоганнес
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1748
Дочь: Рис Мария Магдалена
Отец ребёнка: Рис Иоганнес
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно