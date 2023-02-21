Фетш (Fetsch) Мария Катарина (Maria Catherina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Мария Катарина (Maria Catherina)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Фетш Иоганнес Георг

Мать: Зейтер Анна Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
25.11.1743

Муж: Рис Иоганнес

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1748

Дочь: Рис Мария Магдалена

Отец ребёнка: Рис Иоганнес

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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