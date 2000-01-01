Фетш (Fetsch) Иоганнес Георг (Joannes Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФетш (Fetsch) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

Фетш (Fetsch) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

avatar

Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1674

Дата смерти

10.05.1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Фетш Николаус

Мать: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.02.1702

Жена: Зейтер Анна Маргарета

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Фетш Мария Катарина

Мать ребёнка: Зейтер Анна Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.05.1744
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
11.05.1744
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close