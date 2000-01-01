Фетш (Fetsch) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1674
Дата смерти10.05.1744
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Фетш Николаус
Мать: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.02.1702
Жена: Зейтер Анна Маргарета
Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Фетш Мария Катарина
Мать ребёнка: Зейтер Анна Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
10.05.1744
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
11.05.1744
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция