Зейтер (Seither) Анна Маргарета (Anna Margaretha) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зейтер (Seither) Анна Маргарета (Anna Margaretha)

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Место рождения

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

03.03.1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1684

Отец: Зейтер Стефан

Мать: Анна Барбара

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.02.1702

Муж: Фетш Иоганнес Георг

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Фетш Мария Катарина

Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Георг

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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