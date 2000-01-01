Зейтер (Seither) Анна Маргарета (Anna Margaretha)
Место рожденияЛотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения03.03.1684
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1684
Отец: Зейтер Стефан
Мать: Анна Барбара
Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.02.1702
Муж: Фетш Иоганнес Георг
Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Фетш Мария Катарина
Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Георг
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно