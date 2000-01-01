Рис (Ries) Иоганнес Георг (Joannes Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рис (Ries) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

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Место рождения

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1691

Дата смерти

09.12.1743

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
19.01.1722

Жена: Вейгель Мария Маргарета

Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.12.1723

Сын: Рис Иоганнес

Мать ребёнка: Вейгель Мария Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
09.12.1743
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
10.12.1743
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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