Рис (Ries) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)
Место рожденияСальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1691
Дата смерти09.12.1743
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
19.01.1722
Жена: Вейгель Мария Маргарета
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
02.12.1723
Сын: Рис Иоганнес
Мать ребёнка: Вейгель Мария Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
09.12.1743
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
10.12.1743
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция