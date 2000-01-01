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Кудрявцев Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кудрявцев Михаил Фокиев

Мать: Кудрявцева Матрёна Алексеева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина

Рождение ребёнка
04.03.1854 ст.

Сын: Кудрявцев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина

Рождение ребёнка
11.08.1855 ст.

Сын: Кудрявцев Демид Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Олимпиада Фомина

Смерть
После 1858
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