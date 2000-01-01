Кудрявцев Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина
Рождение ребёнка
04.03.1854 ст.
Сын: Кудрявцев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина
Рождение ребёнка
11.08.1855 ст.
Сын: Кудрявцев Демид Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Кудрявцева Олимпиада Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858