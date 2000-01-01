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Кудрявцев Михаил Фокиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кудрявцев Фока Логинов

Мать: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кудрявцев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрёна Алексеева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрёна Алексеева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кудрявцев Агафон Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Матрёна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Матрёна Алексеева

Смерть
После 1858
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