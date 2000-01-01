Кудрявцев Михаил Фокиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кудрявцев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрёна Алексеева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрёна Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кудрявцев Агафон Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Матрёна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858