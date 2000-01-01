Кудрявцева Устина Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Логинов
Рождение ребёнка
14.08.1809 ст.
Сын: Кудрявцев Фадей Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Логинов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аксиния Фокиева
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Логинов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кудрявцев Исак Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Логинов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Фокиева
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Логинов
Рождение ребёнка
01.11.1818 ст.
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Логинов
Рождение ребёнка
28.08.1821 ст.
Сын: Кудрявцев Семён Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Фока Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850