Кудрявцев Фока Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Кудрявцев Логин
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова
Рождение ребёнка
14.08.1809 ст.
Сын: Кудрявцев Фадей Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аксиния Фокиева
Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кудрявцев Исак Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Фокиева
Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова
Рождение ребёнка
01.11.1818 ст.
Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова
Рождение ребёнка
28.08.1821 ст.
Сын: Кудрявцев Семён Михайлович
Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857