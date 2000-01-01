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Кудрявцев Фока Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кудрявцев Логин

Мать: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кудрявцев Михаил Фокиев

Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
14.08.1809 ст.

Сын: Кудрявцев Фадей Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Аксиния Фокиева

Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кудрявцев Исак Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Фокиева

Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
01.11.1818 ст.

Сын: Кудрявцев Павел Фокиев

Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
28.08.1821 ст.

Сын: Кудрявцев Семён Михайлович

Мать ребёнка: Кудрявцева Устина Софронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Устина Софронова

Смерть
1857
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