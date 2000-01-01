Кудрявцев Логин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Логин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев д. Пестовская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кудрявцев Фока Логинов

Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кудрявцев Данило Логинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кудрявцев Георгий Логинов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Катерина Иванова

Смерть
До 1816
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