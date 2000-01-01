Кудрявцев Логин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрявцев д. Пестовская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кудрявцев Георгий Логинов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816