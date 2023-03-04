Кудрявцев Данило Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Кудрявцев Логин
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина Данилова
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кудрявцев Харитон Данилович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова
Рождение ребёнка
13.03.1817 ст.
Сын: Кудрявцев Хрисан Данилович
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Анна Денисова
Смерть
1820