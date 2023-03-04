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Кудрявцев Данило Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кудрявцев Логин

Мать: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина Данилова

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кудрявцев Харитон Данилович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова

Рождение ребёнка
13.03.1817 ст.

Сын: Кудрявцев Хрисан Данилович

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Данилова

Мать ребёнка: Кудрявцева Анна Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Анна Денисова

Смерть
1820
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