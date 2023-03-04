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Кудрявцева Анна Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина Данилова

Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кудрявцев Харитон Данилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов

Рождение ребёнка
13.03.1817 ст.

Сын: Кудрявцев Хрисан Данилович

Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Данило Логинов

Смерть
После 1834
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