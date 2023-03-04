Кудрявцева Анна Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина Данилова
Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кудрявцев Харитон Данилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов
Рождение ребёнка
13.03.1817 ст.
Сын: Кудрявцев Хрисан Данилович
Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Кудрявцев Данило Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834