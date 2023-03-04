Кудрявцев Исак Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Катерина Исакова
Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Фёдорова
Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.
Сын: Кудрявцев Меркурий
Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Фёдорова
Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.
Сын: Кудрявцев Николай
Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849