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Кудрявцев Исак Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кудрявцев Фока Логинов

Мать: Кудрявцева Устина Софронова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Катерина Исакова

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Фёдорова

Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.

Сын: Кудрявцев Меркурий

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Фёдорова

Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Николай

Мать ребёнка: Кудрявцева Варвара Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Варвара Фёдорова

Смерть
1849
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