Кудрявцева Варвара Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Катерина Исакова
Отец ребёнка: Кудрявцев Исак Михайлович
Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.
Сын: Кудрявцев Меркурий
Отец ребёнка: Кудрявцев Исак Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.
Сын: Кудрявцев Николай
Отец ребёнка: Кудрявцев Исак Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858