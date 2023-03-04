Кудрявцева Варвара Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Варвара Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Катерина Исакова

Отец ребёнка: Кудрявцев Исак Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.

Сын: Кудрявцев Меркурий

Отец ребёнка: Кудрявцев Исак Михайлович

Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.

Сын: Кудрявцев Николай

Отец ребёнка: Кудрявцев Исак Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Исак Михайлович

Смерть
После 1858
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