Кудрявцева Матрёна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кудрявцев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Фокиев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Фокиев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кудрявцев Агафон Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Фокиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858