Кудрявцева Матрёна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Матрёна Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кудрявцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Фокиев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Фокиев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кудрявцев Агафон Михайлович

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Фокиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Михаил Фокиев

Смерть
После 1858
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