Кудрявцева Олимпиада Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1854 ст.
Сын: Кудрявцев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1855 ст.
Сын: Кудрявцев Демид Михайлович
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858