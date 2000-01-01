Кудрявцева Олимпиада Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Олимпиада Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1854 ст.

Сын: Кудрявцев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1855 ст.

Сын: Кудрявцев Демид Михайлович

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Кудрявцев Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Михаил Михайлович

Смерть
После 1858
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