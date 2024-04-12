Приземина (Степанова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения25.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949
Рождение ребёнка
14.11.1970
Сын: Приземин Александр Викторович
Отец ребёнка: Приземин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
25.02.1976
Сын: Приземин Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Приземин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
19.07.1988
Сын: Приземин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Приземин Виктор Владимирович