Приземина (Степанова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приземина (Степанова) Людмила Александровна

Место рождения

Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

25.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1949

Отец: Степанов Александр Иванович

Мать: Степанова Прасковья Никонорова

Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.11.1970

Сын: Приземин Александр Викторович

Отец ребёнка: Приземин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
25.02.1976

Сын: Приземин Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Приземин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
19.07.1988

Сын: Приземин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Приземин Виктор Владимирович

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