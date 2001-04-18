Степанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1914
Дата смерти18.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1944
Дочь: Степанова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Никонорова
Рождение ребёнка
14.09.1946
Сын: Степанов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Никонорова
Рождение ребёнка
25.09.1949
Дочь: Приземина Людмила Александровна
Мать ребёнка: Степанова Прасковья Никонорова
Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2001