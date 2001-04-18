Степанов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1914

Дата смерти

18.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1944

Дочь: Степанова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Никонорова

Рождение ребёнка
14.09.1946

Сын: Степанов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Никонорова

Рождение ребёнка
25.09.1949

Дочь: Приземина Людмила Александровна

Мать ребёнка: Степанова Прасковья Никонорова

Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Прасковья Никонорова

Смерть
18.04.2001
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