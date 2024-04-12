Приземин Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948
Рождение ребёнка
14.11.1970
Сын: Приземин Александр Викторович
Мать ребёнка: Приземина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1976
Сын: Приземин Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Приземина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
19.07.1988
Сын: Приземин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Приземина Людмила Александровна