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Приземин Виктор Владимирович

Место рождения

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

Дата рождения

01.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948

Отец: Приземин Владимир Владимирович

Мать: Приземина Ирина Владимировна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.11.1970

Сын: Приземин Александр Викторович

Мать ребёнка: Приземина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1976

Сын: Приземин Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Приземина Людмила Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1988

Сын: Приземин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Приземина Людмила Александровна

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