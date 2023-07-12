Степанова (Поскосина) Прасковья Никонорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова (Поскосина) Прасковья Никонорова

Степанова (Поскосина) Прасковья Никонорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1918

Дата смерти

10.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1944

Дочь: Степанова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1946

Сын: Степанов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1949

Дочь: Приземина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович

Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Александр Иванович

Смерть
10.06.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close