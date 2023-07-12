Степанова (Поскосина) Прасковья Никонорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1918
Дата смерти10.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1944
Дочь: Степанова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1946
Сын: Степанов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1949
Дочь: Приземина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Степанов Александр Иванович
Арбагар, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1990