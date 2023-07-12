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Приземин Владимир Викторович
Приземин Владимир Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1988
Пол
Мужской
Отец
Приземин Виктор Владимирович
1948 г.р.
Мать
Приземина (Степанова) Людмила Александровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1988
Отец:
Приземин Виктор Владимирович
Мать:
Приземина Людмила Александровна
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