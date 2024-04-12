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Дубянский Иван Алексеевич

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Дубянский Алексей Петрович

Мать: Дубянская Евдокия Романовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Жена: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.

Сын: Дубянский Николай Иванович

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.

Сын: Дубянский Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.

Дочь: Дубянская Вера Ивановна

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.

Сын: Дубянский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1910 ст.

Сын: Дубянский Василий Иванович

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.04.1911 ст.

Сын: Дубянский Иван Иванович

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1912 ст.

Сын: Дубянский Георгий Иванович

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1915

Дочь: Дубянская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.06.1918 ст.

Дочь: Дубянская Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1919
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