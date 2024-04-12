Дубянский Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.
Сын: Дубянский Николай Иванович
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.
Сын: Дубянский Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.
Дочь: Дубянская Вера Ивановна
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.
Сын: Дубянский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
30.03.1910 ст.
Сын: Дубянский Василий Иванович
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
?.04.1911 ст.
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
17.04.1912 ст.
Сын: Дубянский Георгий Иванович
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
?.01.1915
Дочь: Дубянская Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1918 ст.
Дочь: Дубянская Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Дубянская Пелагея Андреевна
Смерть
После 1919