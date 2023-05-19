Дубянская Евдокия Романовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Дубянский Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Дубянский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1875 ст.
Дочь: Дубянская Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Дубянский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубянский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Дубянский Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно