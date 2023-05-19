Дубянская Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубянская Евдокия Романовна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Дубянский Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Дубянский Алексей Петрович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1875 ст.

Дочь: Дубянская Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Дубянский Алексей Петрович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубянский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Дубянский Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубянский Алексей Петрович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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