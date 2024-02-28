Дубянская (Лисянская) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.
Сын: Дубянский Николай Иванович
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.
Сын: Дубянский Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.1904 ст.
Дочь: Дубянская Вера Ивановна
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.
Сын: Дубянский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
30.03.1910 ст.
Сын: Дубянский Василий Иванович
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
?.04.1911 ст.
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
17.04.1912 ст.
Сын: Дубянский Георгий Иванович
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
?.01.1915
Дочь: Дубянская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.06.1918 ст.
Дочь: Дубянская Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Дубянский Иван Алексеевич
Смерть
После 1919