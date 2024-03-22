Антоневич (Антоневич) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоневич (Антоневич) Татьяна

Место рождения

Переволочня, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

25.01.1917

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917

Отец: Антоневич Захар Авраамович

Мать: Антоневич Мария Фёдоровна

Переволочня, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.07.1939

Дочь: Евдакименко Аза Мотвеевна

Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bashinskaya Elvira Motveevna

Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портная ?

Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портная Леонид

Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портной Мотвей Шлёмович

Смерть
2008
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