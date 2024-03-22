Антоневич (Антоневич) Татьяна
Место рождения
Дата рождения25.01.1917
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917
Рождение ребёнка
22.07.1939
Дочь: Евдакименко Аза Мотвеевна
Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bashinskaya Elvira Motveevna
Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портная ?
Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портная Леонид
Отец ребёнка: Портной Мотвей Шлёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008