деревня Переволочня, деревня Переволочня, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Переволочня

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Кохановская волость
356. Переволочня, село бывшее владельческое, при реке Одровке, дворов 32, жителей 182, церковь православная

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Кохановский поссовет
д Переволочня33

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Скляно и Переволочня8Юл. Вик. Гребницкая3481091

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Кохановская волость
40Село Переволочнятрактереч. КривойПереволочн. с. о. церк. земли46 2194 3157 2Переволочн. пр. 7933
41Дер. Заречье Переволочня трактереч. КривойПереволочн. с. о. 58245221Переволочн. пр. 8031
56Фол. Переволочняторговом тр. реч. Кривойдв. К. А. Гордзялковскому, кат. 2107Толочинск. р.-к. 7735

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Кохановский сельсовет
д. Переволочня57
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