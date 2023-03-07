Антоневич (Петровская) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоневич (Петровская) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Переволочня, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Переволочня, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Антоневич Татьяна

Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович

Переволочня, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терстина(?) Валентина

Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович

толочиинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анюта

Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоневич Лёва

Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоневич Фёдор

Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прошкина Евгения

Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоневич Захар Авраамович

Смерть
Неизвестно
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