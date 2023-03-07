Антоневич (Петровская) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Антоневич Татьяна
Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терстина(?) Валентина
Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович
толочиинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анюта
Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоневич Лёва
Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоневич Фёдор
Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прошкина Евгения
Отец ребёнка: Антоневич Захар Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно