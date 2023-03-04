Антоневич Захар Авраамович
Место рожденияВитебская область, Беларусь
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Антоневич Татьяна
Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна
Переволочня, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терстина(?) Валентина
Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна
толочиинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анюта
Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоневич Лёва
Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антоневич Фёдор
Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прошкина Евгения
Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно