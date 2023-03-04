Антоневич Захар Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоневич Захар Авраамович

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Место рождения

Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Антоневич Татьяна

Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна

Переволочня, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терстина(?) Валентина

Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна

толочиинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анюта

Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоневич Лёва

Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоневич Фёдор

Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прошкина Евгения

Мать ребёнка: Антоневич Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоневич Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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