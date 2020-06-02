Евдакименко (Портная) Аза Мотвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакименко (Портная) Аза Мотвеевна

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Место рождения

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область

Дата рождения

22.07.1939

Дата смерти

02.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939

Отец: Портной Мотвей Шлёмович

Мать: Антоневич Татьяна

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдакименко Владимир

Отец ребёнка: Евдакименко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдакименко Андрей

Отец ребёнка: Евдакименко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдакименко Василий

Смерть
02.06.2020
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