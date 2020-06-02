Евдакименко (Портная) Аза Мотвеевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1939
Дата смерти02.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1939
Отец: Портной Мотвей Шлёмович
Мать: Антоневич Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдакименко Владимир
Отец ребёнка: Евдакименко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдакименко Андрей
Отец ребёнка: Евдакименко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдакименко Василий
Смерть
02.06.2020