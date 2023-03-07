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Евдакименко Василий

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Место рождения

Большой-Осов, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

25.12.1938

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой-Осов, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдакименко Владимир

Мать ребёнка: Евдакименко Аза Мотвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдакименко Андрей

Мать ребёнка: Евдакименко Аза Мотвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдакименко Аза Мотвеевна

Смерть
2017
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