Евдакименко Василий
Место рождения
Дата рождения25.12.1938
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдакименко Владимир
Мать ребёнка: Евдакименко Аза Мотвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдакименко Андрей
Мать ребёнка: Евдакименко Аза Мотвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017