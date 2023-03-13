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Моторина Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Моторинъ Егоръ

Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ерославцева (Моторина) Прасковья

Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Серова (Моторинъ) Авдотья

Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Моторинъ) Авдотья

Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Моторинъ) Татьяна

Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Моторинъ Семенъ

Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Моторинъ Семенъ

Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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