Моторина Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моторинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Моторинъ Егоръ
Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ерославцева (Моторина) Прасковья
Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Серова (Моторинъ) Авдотья
Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Моторинъ) Авдотья
Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Моторинъ) Татьяна
Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Моторинъ Семенъ
Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Моторинъ Семенъ
Отец ребёнка: Моторинъ Абрамъ