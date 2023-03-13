Ерославцева (Моторина) Прасковья
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1749
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Моторинъ Абрамъ
Мать: Моторина Дарья Петрова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Хрестинья
Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ерославцевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ерославцевъ Фролъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила
Смерть
1789