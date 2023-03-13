Ерославцева (Моторина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерославцева (Моторина) Прасковья

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1749

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Моторинъ Абрамъ

Мать: Моторина Дарья Петрова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Хрестинья

Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ерославцевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ерославцевъ Фролъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1789
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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