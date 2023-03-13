Ерославцевъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерославцевъ Данила

Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ерославцевъ Савелий

Мать: не указана

Гурьевка
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Хрестинья

Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ерославцевъ Тихонъ

Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ерославцевъ Фролъ

Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ерославцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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