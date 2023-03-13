Ерославцевъ Данила
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ерославцевъ Савелий
Мать: не указана
Гурьевка
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Хрестинья
Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ерославцевъ Тихонъ
Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ерославцевъ Фролъ
Мать ребёнка: Ерославцева Прасковья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ерославцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья