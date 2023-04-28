Шорохова Ерославцева (Вадарацкова) Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохова Ерославцева (Вадарацкова) Маланья

Шорохова Ерославцева (Вадарацкова) Маланья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Вадарацковъ Иванъ

Мать: Вадарацкова Вера

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шороховъ Гурей

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ерославцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шороховъ Федоръ

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close