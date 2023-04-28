Шорохова Ерославцева (Вадарацкова) Маланья
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Вадарацковъ Иванъ
Мать: Вадарацкова Вера
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шороховъ Гурей
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ерославцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерославцевъ Данила
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шороховъ Федоръ
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шороховъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шороховъ Иванъ