Шороховъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шороховъ Иванъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шороховъ Савелий
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шороховъ Алексей
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шороховъ Семенъ
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова
Бракосочетание
Неизвестно