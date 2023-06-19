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Шороховъ Федоръ

Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шороховъ Иванъ

Мать: Шорохова Ерославцева Маланья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шороховъ Савелий

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шороховъ Алексей

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шороховъ Семенъ

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Шорохова Пелагея Федорова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Пелагея Федорова