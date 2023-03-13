Шорохова Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шороховъ Савелий

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шороховъ Алексей

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шороховъ Семенъ

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ Федоръ

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