Шорохова Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шороховъ Савелий
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шороховъ Алексей
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шороховъ Семенъ
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Шороховъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шороховъ Федоръ