Шороховъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шороховъ Гурей
Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шороховъ Федоръ
Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843