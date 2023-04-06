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Шороховъ Иванъ

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Место рождения

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Шороховъ Григорий Ивановъ

Мать: Шорохова Матрена Алексеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шороховъ Гурей

Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шороховъ Федоръ

Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Шорохова Ерославцева Маланья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Ерославцева Маланья

Смерть
1843
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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