Шороховъ Григорий Ивановъ
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Семенъ Сидоровъ
Мать: Анна Тиханова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шороховъ Иванъ
Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Шороховъ Иванъ
Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Немкова Татьяна
Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Макрида
Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1818