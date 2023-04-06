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Шороховъ Григорий Ивановъ

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Место рождения

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Семенъ Сидоровъ

Мать: Анна Тиханова

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шороховъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Шороховъ Иванъ

Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Немкова Татьяна

Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Макрида

Мать ребёнка: Шорохова Матрена Алексеева

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Матрена Алексеева

Смерть
1818
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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