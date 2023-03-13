Анна Тиханова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Шороховъ Григорий Ивановъ
Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Сидоренковъ Гаврила
Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Вшивцева Ульяна
Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенъ Сидоровъ