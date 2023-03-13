Анна Тиханова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тиханова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Шороховъ Григорий Ивановъ

Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Сидоренковъ Гаврила

Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Вшивцева Ульяна

Отец ребёнка: Семенъ Сидоровъ

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенъ Сидоровъ

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