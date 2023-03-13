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Семенъ Сидоровъ

Место рождения

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Сидоръ

Мать: не указана

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тиханова

Рождение ребёнка
1729

Сын: Шороховъ Григорий Ивановъ

Мать ребёнка: Анна Тиханова

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Анна Тиханова

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Шорохова) Елена

Мать ребёнка: Анна Тиханова

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Сидоренковъ Гаврила

Мать ребёнка: Анна Тиханова

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Вшивцева (Шорохова) Ульяна

Мать ребёнка: Анна Тиханова

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

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