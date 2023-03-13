Семенъ Сидоровъ
Место рождения
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Сидоръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тиханова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Шороховъ Григорий Ивановъ
Мать ребёнка: Анна Тиханова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Анна Тиханова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Шорохова) Елена
Мать ребёнка: Анна Тиханова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Сидоренковъ Гаврила
Мать ребёнка: Анна Тиханова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Вшивцева (Шорохова) Ульяна
Мать ребёнка: Анна Тиханова