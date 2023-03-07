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Сидоренковъ Гаврила

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Место рождения

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Семенъ Сидоровъ

Мать: Анна Тиханова

Семениха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Сидоренковъ Миронъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кузнецова Василиса

Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сидоренковъ Яковъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сидоренковъ Ермолай

Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сидоренковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренкова Дарья Абросимова

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