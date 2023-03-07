Сидоренковъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Семенъ Сидоровъ
Мать: Анна Тиханова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сидоренковъ Миронъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кузнецова Василиса
Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сидоренковъ Яковъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сидоренковъ Ермолай
Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сидоренковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Дарья Абросимова
Бракосочетание
Неизвестно