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Сидоренковъ Миронъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Сидоренковъ Гаврила

Мать: Сидоренкова Дарья Абросимова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сидоренковъ Родионъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сидоренковъ Родионъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Конышева Матрена

Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Юскова Маремьяна

Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1804

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренкова Татьяна

Смерть
1825
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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