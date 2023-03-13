Сидоренковъ Миронъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Сидоренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сидоренковъ Родионъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сидоренковъ Родионъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Конышева Матрена
Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Юскова Маремьяна
Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна
Рождение ребёнка
02.08.1804
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Сидоренкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоренкова Татьяна
Смерть
1825