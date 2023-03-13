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Шорохова Матрена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Шороховъ Иванъ

Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Немкова Татьяна

Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Макрида

Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шороховъ Григорий Ивановъ

Смерть
1792
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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