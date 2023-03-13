Шорохова Матрена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шороховъ Иванъ
Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Шороховъ Иванъ
Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Немкова Татьяна
Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Макрида
Отец ребёнка: Шороховъ Григорий Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792