Вадарацкова (Усачева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадарацкова (Усачева) Вера

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Усачевъ Антонъ

Мать: Усачева Катерина Никитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шорохова Ерославцева Маланья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Вадарацковъ Павелъ

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадарацковъ Иванъ

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