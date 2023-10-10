Вадарацкова (Усачева) Вера
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Усачевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шорохова Ерославцева Маланья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Вадарацковъ Павелъ
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вадарацковъ Иванъ