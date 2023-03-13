Усачева Катерина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Усачевъ Никита
Отец ребёнка: Усачевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Вадарацкова Вера
Отец ребёнка: Усачевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Усачевъ Андрей
Отец ребёнка: Усачевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Усачевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усачевъ Антонъ