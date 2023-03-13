Серова (Моторинъ) Авдотья
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Моторинъ Абрамъ
Мать: Моторина Дарья Петрова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1778
Сын: Серовъ Степанъ
Отец ребёнка: Серовъ Евсей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Серовъ Евсей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Серовъ Евсей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1789
Сын: Серовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Серовъ Евсей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Серовъ Евсей
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Серовъ Евсей
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серовъ Евсей