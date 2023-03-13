Серова (Моторинъ) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Моторинъ) Авдотья

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Моторинъ Абрамъ

Мать: Моторина Дарья Петрова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1778

Сын: Серовъ Степанъ

Отец ребёнка: Серовъ Евсей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Серовъ Евсей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Серовъ Евсей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1789

Сын: Серовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Серовъ Евсей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Серовъ Евсей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Серовъ Евсей

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серовъ Евсей

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