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(Серова) Агафья
(Серова) Агафья
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Серовъ Евсей
1755 г.р.
Мать
Серова (Моторинъ) Авдотья
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Серовъ Евсей
Мать:
Серова Авдотья
Рамодановка
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