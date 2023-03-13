Серовъ Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серовъ Евсей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Серовъ Федоръ

Мать: Серова Марья Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Серовъ Степанъ

Мать ребёнка: Серова Авдотья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Серова Авдотья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Серова Авдотья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1789

Сын: Серовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Серова Авдотья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Серова Авдотья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Серова Авдотья

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Авдотья

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