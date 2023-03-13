Серовъ Евсей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Серовъ Федоръ
Мать: Серова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Серовъ Степанъ
Мать ребёнка: Серова Авдотья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Серова Авдотья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Серова Авдотья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1789
Сын: Серовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Серова Авдотья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Серова Авдотья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Серова Авдотья
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Авдотья